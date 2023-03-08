Зурабишвили обещала наложить вето на законопроект об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что те, кто сегодня стоит на проспекте Руставели против закона об "иноагентах" представляют свободную Грузию, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.
Зурабишвили в настоящее время находится в Нью-Йорке с официальным визитом.
"Я обращаюсь к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как и много раз стоял. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня Статуя Свободы. Свобода - это символ, за который всегда боролась Грузия... Я рядом с вами. Сегодня вы представляете свободную Грузию.
Грузия, которая видит свое будущее в Европе, никому не позволит это будущее отнять. Это будущее принадлежит нашему следующему поколению. Это будущее, которое готовили предыдущие поколения, готовили и мы. Никто не имеет права отнимать у вас ваше будущее. Никто не имеет права ставить ловушки", - отметила Зурабишвили.
Президент Грузии добавила, что ни в какой форме его не нужно отправлять в Венецианскую комиссию: "Там прекрасно знают, что это за закон. Я с первого дня говорила, что будет вето. И вето будет".
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