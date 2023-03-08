https://news.day.az/world/1544517.html Парламент Швеции может скоро ратифицировать заявку на вступление в НАТО
Парламент Швеции может скоро ратифицировать заявку на вступление в НАТО
Правительство Швеции внесет предложение о ратификации заявки на вступление в НАТО в парламент во вторник вечером. Законодательный орган может поддержать его в течение нескольких недель.
Как сообщает Day.Az, об э\том заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"В парламенте есть сильная и широкая поддержка вступления в НАТО. По нашим оценкам, парламент может принять решение в течение нескольких недель, - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. - Таким образом, Швеция сохраняет точно такую же скорость , как и Финляндия".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре