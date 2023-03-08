Парламент Швеции может скоро ратифицировать заявку на вступление в НАТО

Правительство Швеции внесет предложение о ратификации заявки на вступление в НАТО в парламент во вторник вечером. Законодательный орган может поддержать его в течение нескольких недель.

Как сообщает Day.Az, об э\том заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

"В парламенте есть сильная и широкая поддержка вступления в НАТО. По нашим оценкам, парламент может принять решение в течение нескольких недель, - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. - Таким образом, Швеция сохраняет точно такую же скорость , как и Финляндия".