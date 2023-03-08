США отменят тест на коронавирус для путешественников из КНР

Соединенные Штаты намерены в пятницу ослабить требования о прохождении тестирования на COVID-19 после прибытия в страну для путешественников из Китая.

Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, это решение связано с приоритетами здравоохранения, а не внешней политики. Отмечается, что тесты для путешественников отменяются на фоне снижения числа случаев заболевания COVID-19 на территории Китая.

Власти США с 5 января стали требовать обязательно предоставлять результаты тестирования на коронавирус для всех прибывающих в возрасте старше 2 лет в страну авиарейсами из Китая. Китай в начале декабря ослабил антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса.