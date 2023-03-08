Французские профсоюзы пообещали новые протесты против пенсионной реформы

Французские профсоюзы проведут новые протесты против пенсионной реформы 11 и 15 марта.

С таким заявлением выступили во вторник представители межпрофессионального объединения Intersyndicale, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство должно немедленно отозвать свой законопроект о реформировании пенсионной системы, в противном случае забастовки и демонстрации продолжатся", - отметили в объединении. "Сегодня исторический день: свой протест выразили 3,5 млн французов. Но правительство никак не отреагировало на протест общества. Молчание властей представляет большую проблему для нашей демократии", - подчеркнули в организации.

Там также призвали президента Франции Эмманюэля Макрона "в срочном порядке принять представителей профсоюзов", поскольку "ситуация может стать взрывоопасной". "Пока же мы призываем всех французов продолжать мобилизацию. Новые дни протеста запланированы на 11 и 15 марта", - указали в объединении.

Это заявление сделали по итогам прошедшей во вторник во Франции шестой массовой демонстрации профсоюзов против правительственной реформы. Согласно данным МВД Франции, по всей стране на улицы в этот день вышли почти 1,3 млн демонстрантов, что стало рекордом с начала серии протестов в конце января. Акции прошли в этот день в Париже, а также в Лионе, Марселе, Нанте, Рене, Страсбурге. Во французской столице число участников манифестаций превысило 80 тыс.

Акция протеста в Париже сопровождалась стычками с полицией. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ против агрессивных участников демонстрации. Как сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес, 43 человека задержаны за нарушения общественного порядка и агрессивные действия в отношении полицейских.

В середине января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию должен быть увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект также предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену некоторых специальных пенсионных режимов в различных отраслях. До 12 марта законопроект будет находиться на рассмотрении Сената (верхняя палата парламента), после чего вернется в Национальное собрание (нижняя палата) для окончательного голосования, которое ожидается до конца марта.