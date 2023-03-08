США заявили, что не стремятся к сдерживанию или подавлению Китая

США не намерены подавлять или сдерживать Китай, лишь хотят поддерживать основанный на правилах порядок.

Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о высказываниях главы китайского МИД Цинь Гана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это не про сдерживание Китая, подавление Китая. Это касается поддержания основанного на правилах порядка, который страны, как и Китай, подписали, подписали в ранние дни ООН, подписали в контексте Всеобщей декларации прав человека", - утверждал Прайс.

"Это не про сдерживание какой-либо другой страны. Мы хотим конструктивной конкуренции, что позволит двум странам сосуществовать ответственным образом", - сказал представитель Госдепа.

Цинь Ган выступил на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей. Он, в частности, подчеркнул, что в политике Соединенных Штатов в отношении Китая есть "серьезный перекос" - Вашингтон всегда руководствуется "презумпцией виновности" Пекина. "Оценка США, что Китай является для них главным стратегическим оппонентом и угрозой, является в корне ошибочной", - отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, подлинная цель стратегии США в регионах Тихого и Индийского океанов - "окружить КНР", в том числе создавая "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО и подрывая региональную интеграцию".