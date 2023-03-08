Саудовская Аравия готова возобновить диалог с Ираном

Саудовская Аравия открыта для переговоров с Ираном о восстановлении отношений между странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы открыты для диалога с Ираном", - приводит его слова телеканал Al Arabiya. Министр отметил, что Саудовская Аравия выступает за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако в таком виде, чтобы новое соглашение могло гарантировать безопасность соседних стран.

Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 года после того, как ее посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толпы протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра. Диалог между двумя странами возобновился в апреле 2021 года после примирительной инициативы занимавшего тогда пост премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. С тех пор состоялось пять встреч при посредничестве Багдада.

В начале февраля действующий глава иракского правительства Мухаммед ас-Судани объявил, что новый раунд переговоров должен состояться в Багдаде в ближайшее время.