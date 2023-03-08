Байден может запретить TikTok

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает представленный во вторник сенаторами законопроект, позволяющий главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе китайское приложение TikTok.

Об этом говорится в распространенном письменном заявлении помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он призвал Конгресс как можно скорее одобрить эту инициативу, чтобы президент смог ее подписать.

"Мы надеемся на продолжение работы с демократами и республиканцами над этим законопроектом и призываем Конгресс действовать как можно быстрее, чтобы отправить его на подпись президенту", - отметил Салливан. Его должны утвердить обе палаты американского законодательного органа.

По мнению помощника главы государства, представленная председателем спецкомитета по разведке Сената Конгресса Марком Уорнером (демократ от штата Вирджиния) и заместителем лидера республиканского меньшинства в Сенате Джоном Тьюном (от штата Южная Дакота) инициатива "наделит правительство Соединенных Штатов полномочиями по предотвращению использования определенными иностранными правительствами технологических услуг в США в целях создания угрозы для конфиденциальных данных американцев и национальной безопасности".

"Законопроект представляет собой систематическую основу для борьбы с технологическими угрозами безопасности американцев", - добавил Салливан. Он подчеркнул, что инициатива "предоставит правительству США новые механизмы для снижения рисков национальной безопасности" и "поможет справиться с рядом нынешних и будущих угроз".

На прошлой неделе комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал схожий законопроект, который, однако, вызвал критику со стороны демократов. Голосование по нему должно пройти в нижней палате законодательного органа полного состава, как ожидается, уже в этом месяце.