Генсек ОПЕК предрек рост спроса на нефть в 2023 году

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис предрек рост спроса на нефть в 2023 году.

Он отметил, что, по мнению картеля, спрос в нынешнем году увеличится на 2,3 миллиона баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы наблюдаем, что рынок демонстрирует рост, и мы ожидаем улучшения ситуации и в текущем году", - заявил он.

Генсек организации отметил, что, согласно прогнозам, ежедневный спрос на нефть должен увеличиться на 2,3 миллиона баррелей, большая часть из которых придется на азиатские страны, в том числе Индию и Китай.