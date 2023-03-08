https://news.day.az/world/1544530.html Генсек ОПЕК предрек рост спроса на нефть в 2023 году
Генсек ОПЕК предрек рост спроса на нефть в 2023 году
Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис предрек рост спроса на нефть в 2023 году.
Он отметил, что, по мнению картеля, спрос в нынешнем году увеличится на 2,3 миллиона баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы наблюдаем, что рынок демонстрирует рост, и мы ожидаем улучшения ситуации и в текущем году", - заявил он.
Генсек организации отметил, что, согласно прогнозам, ежедневный спрос на нефть должен увеличиться на 2,3 миллиона баррелей, большая часть из которых придется на азиатские страны, в том числе Индию и Китай.
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