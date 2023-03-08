Полицейские избили школьников на протесте во Франции

Сокращение европейской экономики, кстати, крайне выгодное США, сегодня вылилось в такое общественное недовольство, что миллионы французов вышли на забастовку, какой не видели несколько десятков лет. Повод - очередной непопулярный закон от президента, который еще больше ухудшит жизнь простых граждан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Свое движение колонна начала из самого центра французской столицы. Демонстранты пройдут маршем до площади Италии. Прямо сейчас к забастовке присоединяются и другие города Франции. Протесты уже вспыхнули в Лионе, Марселе, Ренне. Требование одно - отменить реформу", - рассказывает наш корреспондент на месте событий.

Во Франции крупнейшая за последние 30 лет забастовка. Днем тысячи человек двинулись по центральным улицам - крупнейших городов страны. А уже через несколько часов - начали строить баррикады и поджигать их. Повод для протеста - пенсионная реформа, которую поддерживает президент Макрон.

"Люди сыты по горло. И устали до невозможности. Это сейчас для нас 64 года - пенсионный возраст. А для наших детей какой будет? Уже 66 лет? И так до невозможности", - отметила член профсоюза Джессика Трокме.

"Выборы Макрона ничего хорошего не принесли. Он хочет выдвигаться на новый срок. Но все они лицемеры и коррупционеры. Люди не верят бессмысленным законам президента Макрона", - сказала протестующая.

Но и власти к беспорядкам явно тщательно готовились. На улицах - бойцы полицейских подразделений специального назначения при полной амуниции.

И с манифестантами полиция не церемонится. В ход пошли дубинки и водометы.

Самых активных заливают слезоточивым газом.

Бьют даже школьников. Ученики старших классов забаррикадировали улицу мусорными баками. Ответ силовиков был быстрым и жестким.

В отдельных регионах беспорядки начались еще накануне - десятки человек заблокировали выезды из городов. Где-то демонстранты выставили вот такие блок-посты. Это водители автобусов и большегрузов перекрывают трассы своими машинами. Полиция, в попытке прорваться через оцепление, разгоняет людей слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами.

К социальному взрыву привели сразу несколько проблем, с которыми столкнулись жители Франции: энергокризис привел к росту цен на топливо, продукты и ЖКХ. французы устали переплачивать и требуют от правительства каких-то мер, но вместо этого Елисейский дворец предлагает своим гражданам просто работать как можно дольше.