Милош Земан покидает пост президента Чехии. В среду истекает его второй пятилетний мандат главы государства, и на следующей день, в четверг, в Пражском граде пройдет церемония инаугурации его преемника генерала армии в отставке Петра Павела, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Многие чешские политологи и СМИ критически оценивают десятилетие президентства Земана, в особенности его внешнюю политику. Ранее он выступал за развитие отношений Чехии с Россией, прежде всего в экономической области, но после 24 февраля 2022 года диаметрально пересмотрел свой подход. Его также критикуют за "прокитайскую позицию". Чешское радио в этой связи напомнило, что он обещал привлечь в национальную экономику 230 млрд крон (примерно €10,2 млрд) в качестве инвестиций из КНР, но на практике капиталовложения были незначительными.