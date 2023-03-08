В Южной Корее грузовик протаранил толпу

Грузовик протаранил толпу людей в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, об этом сообщило Yonhap News Agency, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, небольшой грузовик весом в одну тонну, перевозивший удобрения, врезался в группу людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10.30 (05.30 по бакинскому времени) в среду, 8 марта. В результате аварии погибли три человека, пятеро получили серьезные травмы, еще у 12 человек врачи диагностировали незначительные повреждения.

Все пострадавшие отправлены в больницу для лечения. Издание утверждает, что число погибших может увеличиться. В агентстве добавили, что пострадавшие - в основном пожилые люди. Полиция выясняет причину аварии.