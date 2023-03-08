Выявлены регионы мира с самым загрязненным воздухом

Всего 0,001% населения планеты дышит воздухом, который имеет безопасный уровень загрязнения. Об этом говорится в исследовании Lancet Planetary Health, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Результаты исследования показали, что около 99,82% земной поверхности подвержены воздействию твердых частиц 2,5 (PM2,5), которые вызывают рак легких и сердечные заболевания. Ученые из Австралии и Китая отметили, что более 70% дней в 2019 году имели концентрацию PM2,5, превышающую 15 мкг газообразного загрязнителя на кубический метр - рекомендованный ВОЗ предел.

Больше всего тревогу ученых вызывает состояние воздуха в Южной и Восточной Азии. По статистике, от грязного воздуха в год умирают 6,7 млн человек. И почти две трети смертей вызваны частицами PM2,5.