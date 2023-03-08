Мощное землетрясение на Камчатке

Землетрясение, которое могли ощутить люди, магнитудой 6,1 произошло в Камчатском крае. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Очаг сейсмособытия залегал на глубине 59 км. Эпицентр землетрясения находился в 128 км от Северо-Курильска", - говорится в сообщении.

Сила подземных толчков уточняется.