https://news.day.az/world/1544599.html Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное землетрясение на Камчатке
Землетрясение, которое могли ощутить люди, магнитудой 6,1 произошло в Камчатском крае. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.
"Очаг сейсмособытия залегал на глубине 59 км. Эпицентр землетрясения находился в 128 км от Северо-Курильска", - говорится в сообщении.
Сила подземных толчков уточняется.
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