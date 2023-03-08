Дефицит торгового баланса Японии достиг рекорда

По итогам января текущего года дефицит торгового баланса Японии составил рекордные 1,98 трлн иен, или $14 млрд. Одной из главных причин подобной динамики стал рост цен на различные виды энергоносителей из-за усиления глобального энергетического кризиса, сообщает местное информационное агентство Kyodo со ссылкой на статистические данные Министерства финансов (Минфина) страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В январе Япония зафиксировала рекордный дефицит текущего счета в размере 1,98 трлн иен (14 млрд долларов), ставший следствием роста цен на импорт (энергоресурсы и другие виды продукции - "Газета.Ru"), что привело к тому, что страна с ограниченными ресурсами зарегистрировала крупнейший в истории дефицит торгового баланса", - говорится в материале.

При этом темпы роста экспорта японских товаров оказались на относительно низком уровне из-за сокращения объемов вывоза продукции в соседний Китай. Это было вызвано новогодними праздниками в КНР по Лунному календарю, уточняется в заметке.

"Рост экспорта был намного медленнее, чем импорта, отчасти потому, что японские фирмы сократили поставки в Китай из-за новогодних праздников по Лунному календарю, которые наступили раньше обычного. Это привело к колоссальному дефициту торгового баланса в 3,18 трлн иен, что вдвое превышает показатель годом ранее", - заключается в статье.