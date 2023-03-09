https://news.day.az/world/1544641.html «Роскосмос» впервые опубликовал видео отделения ступени «Протона-М»
«Роскосмос» впервые опубликовал видео отделения ступени «Протона-М»
"Роскосмос" впервые опубликовал видео с отделением первой ступени тяжелой ракеты "Протон-М". Соответствующий ролик появился в Telegram-канале госкорпорации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с Байконура запущен метеоспутник "Электро-Л". На орбиту его вывела ракета "Протон-М". Правда, суровая степная погода внесла свои коррективы, пуск мы почти не видели", - говорится в подписи к видео.
В феврале "Роскосмос" сообщил, что на ракете "Протон-М", запущенной с космодрома Байконур, вместе с гидрометеорологическим аппаратом "Электро-Л" №4 отправил к космос спектрометр СКИФ-ВЭ.
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