«Роскосмос» впервые опубликовал видео отделения ступени «Протона-М»

"Роскосмос" впервые опубликовал видео с отделением первой ступени тяжелой ракеты "Протон-М". Соответствующий ролик появился в Telegram-канале госкорпорации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с Байконура запущен метеоспутник "Электро-Л". На орбиту его вывела ракета "Протон-М". Правда, суровая степная погода внесла свои коррективы, пуск мы почти не видели", - говорится в подписи к видео.

В феврале "Роскосмос" сообщил, что на ракете "Протон-М", запущенной с космодрома Байконур, вместе с гидрометеорологическим аппаратом "Электро-Л" №4 отправил к космос спектрометр СКИФ-ВЭ.