Раскрыта причина неудачного запуска новой японской ракеты

Сбой в системе электропитания стал причиной неудачи при запуске японской ракеты H3. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство JAXA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, во вторник японская ракета H3 стартовала с космодрома Танэгасима на юге Японии. Через 14 минут после старта был отдан приказ о самоуничтожении ракеты, так как не произошло зажигания двигателя второй ступени.

Эксперты JAXA пояснили, что причиной неудачного запуска стал сбой в системе электропитания до того момента, как должно было произойти зажигание второй ступени, или сразу после.