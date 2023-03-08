В Южной Корее грузовик въехал в толпу

Небольшой грузовой автомобиль въехал в толпу людей в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Республики Корея, в результате чего три человека погибли, пятеро серьезно пострадали. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Около 20 человек стояли в очереди на парковке у здания местного сельскохозяйственного кооператива, где проходили выборы его главы. Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (05:30 по бакинскому времени). Масса грузовика составляет около 1 тонны, он перевозил удобрения.

Умерли три человека, один из них был старше 80 лет. Всего пострадали 17 человек, пять из них серьезно. Всех их отправили в больницу, но власти не исключают, что число жертв может возрасти, поскольку многим пострадавшим больше 70 лет.

По предварительной информации, причиной инцидента стала ошибка 74-летнего водителя. Как сообщил полицейский, тот перепутал педали тормоза и газа. Водитель задержан, правоохранительные органы ведут расследование.