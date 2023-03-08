Власти Швеции направили в парламент проект о членстве страны в НАТО

Правительство Швеции направило в парламент проект о членстве страны в НАТО, сообщается на сайте кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для вступления Швеции в НАТО необходимо одобрение Риксдага (однопалатного парламента страны. - "Газета.Ru")", - говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема, вступление страны в НАТО станет лучшим способом обеспечить безопасность королевства. Членство в НАТО будет означать новую идентичность внешней политики и политики безопасности.