Китай захотел научиться сбивать спутники Starlink

Военные Китайской Народной Республики (КНР) захотели научиться сбивать низкоорбитальные спутники Starlink, а также защищать свои танки и вертолеты на основе опыта российской специальной военной операции (СВО) в Украине. Таким образом Пекин рассчитывает подготовится к возможной войне с Тайванем, который США снабжают оружием, сообщает Reuters на основе анализа около 100 публикаций в более чем в 20 китайских военных журналах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В шести статьях ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК) основное внимание уделяется спутниковой сети Starlink, запущенной компанией Илона Маска SpaceX. Эта сеть обеспечила безопасную связь украинским военным даже в условиях атак на энергосистему страны.

Также, согласно анализу агентства, китайские исследователи установили, что Пекину следует уделять больше внимания развитию беспилотников. В материале журнала государственной оборонной корпорации КНР Norinco отмечается, что дроны будут "пробивать двери" будущих войн.