ЕС планирует выделить €500 млн на прием 50 тыс. беженцев

Евросоюз намерен выделить €500 млн на прием 50 тысяч беженцев до 2025 года.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в письме итальянскому премьер-министру Джордже Мелони, сообщает газета La Stampa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам фон дер Ляйен, вопросы миграционной политики будут обсуждаться на ближайшем саммите ЕС, который состоится в конце марта.

"Мы предоставим не менее полумиллиарда евро на финансирование переселения и гуманитарных коридоров до 2025 года, предложив поддержку переселения около 50 000 человек", - говорится в письме главы ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что миграционная проблема в Евросоюзе стоит остро, и какое-либо радикальное решение найти непросто.