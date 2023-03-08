Кадры момента массового ДТП в Москве

Автомобиль протаранил 8 марта четыре автомобиля возле торгового центра на Ленинградском шоссе в Москве. Пока владельцы машин отправились за покупками, мужчина на Volvo врезался в парковку.

Как передает Day.Az, кадры самого момента столкновения появились в распоряженииРЕН-ТВ. На них видно, как с левых полос шоссе неожиданно выезжает кроссовер, резко поворачивает направо почти по диагонали и на полном ходу врезается в четыре автомобиля одновременно.