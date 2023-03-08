https://news.day.az/world/1544759.html Кадры момента массового ДТП в Москве - ВИДЕО
Кадры момента массового ДТП в Москве - ВИДЕО
Автомобиль протаранил 8 марта четыре автомобиля возле торгового центра на Ленинградском шоссе в Москве. Пока владельцы машин отправились за покупками, мужчина на Volvo врезался в парковку.
Как передает Day.Az, кадры самого момента столкновения появились в распоряженииРЕН-ТВ. На них видно, как с левых полос шоссе неожиданно выезжает кроссовер, резко поворачивает направо почти по диагонали и на полном ходу врезается в четыре автомобиля одновременно.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре