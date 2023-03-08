Кейт Миддлтон надела военную форму и посетила учения Ирландской гвардии

В сети появились кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон в военной форме, снятые во время учений Ирландской гвардии на тренировочной площадке в Солсбери-Плейн, передает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mail.

По сценарию учений, пеший патруль военных попал под обстрел, и один из солдат был ранен в ногу. На снимках видно, как 41-летняя Миддлтон, одетая в зимний камуфляж и шапку, помогает пострадавшему.

Как пишет издание, учения стали первым мероприятием Ирландской гвардии, которое Миддлтон посетила в должности почетного полковника, полученной в марте. Ранее этот пост занимал ее супруг принц Уэльский Уильям.