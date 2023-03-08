Директор разведки США о происхождении COVID-19

Директор национальной разведки США Аврил Хэйнс заявила, что американские спецслужбы изучают две версии происхождения COVID-19, в числе которых лабораторная утечка и естественный генезис. Ее слова на слушаниях в сенате передает РИА Новости.

Как отметила Хэйнс, спецслужбы еще не пришли к консенсусу и продолжают выяснять истоки коронавируса. Однако, по ее словам, в разведывательном сообществе все согласны с тем, что пандемия не стала результатом применения биологического оружия или генной инженерии.

"В отношении чего нет консенсуса - имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории", - рассказала Хэйнс.

По словам директора национальной разведки США, выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Китая. При этом в теории биооружия не верит никто.