https://news.day.az/world/1544777.html Антиправительственные протесты охватили Шри-Ланку - ВИДЕО
Антиправительственные протесты охватили Шри-Ланку - ВИДЕО
На Шри-Ланке возобновились антиправительственные протесты.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Люди требуют повышения уровня жизни, срочным экономических мер и тщательного расследования случаев коррупции и бездействия администрации бывшего президента.
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