Антиправительственные протесты охватили Шри-Ланку
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

На Шри-Ланке возобновились антиправительственные протесты.  

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Люди требуют повышения уровня жизни, срочным экономических мер и тщательного расследования случаев коррупции и бездействия администрации бывшего президента.