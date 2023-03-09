Крупный пожар на нефтяной вышке произошел в США

Нефтяная вышка загорелась 8 марта на восточном берегу реки Мобил в штате Алабама, США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, дым от буровой установки окутал соседний город. По данным местных спасателей, вышка содержит дизельное топливо, гидравлическую жидкость, масло и множество других опасных для окружающей среды материалов. При пожаре никто не пострадал, но чиновники обеспокоены потенциальным воздействием на экологию.

"Экипажи работают в тандеме, чтобы как можно быстрее смягчить последствия инцидента", - сообщила пожарная служба города Мобил в своих социальных сетях.

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