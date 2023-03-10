Акула оторвала руку девушке в Бразилии

Пляжный отдых обернулся для девушки-подростка кошмаром наяву: во время купания в океане на нее напала акула. Это произошло 6 марта на пляже Пьедаде в штате Пернамбуку, сообщило издание Latestly.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, окровавленную и шокированную Кейлан Тимотео Фрейтас вытащили из воды другие отдыхающие. Девушка потеряла много крови и была на грани обморока. Когда она осознала, что произошло, с ней случилась истерика: она рыдала и кричала от боли. Неравнодушные очевидцы укрыли ее полотенцами и вызвали скорую. Пришла в себя она уже в больнице.

"Даже после этого некоторые люди остались в воде. (Спасатели) вытаскивали людей", - рассказал свидетель нападения.

Власти давно запретили гражданам купаться на пляже Пьедаде из-за частых нападений акул в этом районе. Буквально накануне - 5 марта - на этом же пляже акула откусила ногу 14-летней девочке.

Несмотря на широкую огласку, немотивированные нападения акул на человека становятся все реже из-за сокращения числа хищниц в Мировом океане. В 2022 году было зарегистрировано всего 57 случаев. Из них - пять смертельных.