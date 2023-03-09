https://news.day.az/world/1544837.html Власти США требуют отчeт от Twitter о защите личных данных пользователей - ВИДЕО
Власти США требуют отчeт от Twitter о защите личных данных пользователей - ВИДЕО
Власти США требуют отчeт от Twitter о защите личных данных пользователей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила пресса. У компании запросили сведения об увольнении сотрудников, сведения о журналистах, составлявших на компанию досье, а также о внутренней переписке фирмы. С октября 2022 года в Twitter направили 12 различных заявок. В США обеспокоены надежностью защиты данных пользователей.
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