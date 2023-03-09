https://news.day.az/world/1544848.html Армия Ганы штурмовала город Ашайман - ВИДЕО
Армия Ганы штурмовала город Ашайман - ВИДЕО
Армия Ганы штурмовала ганский город Ашайман после гибели солдата. Солдаты учинили массовые беспорядки в отношении некоторых жителей Ашаймана во вторник, когда вертолеты пролетели над районом, потому что в субботу, 4 марта 2023 года, в городе якобы был ранен молодой военный офицер.
Операция в этом районе по поиску убийц военного была санкционирована его высшим командованием.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам местного депутата, в ходе операции было арестовано около 184 человек.
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