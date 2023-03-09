США обозначили самую большую угрозу для страны

Разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается нашим беспрецедентным приоритетом", - признала директор национальной разведки Аврил Хейнс слушаниях в Капитолии, посвященных эскалации напряженности между двумя мировыми державами.