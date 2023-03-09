https://news.day.az/world/1544955.html США обозначили самую большую угрозу для страны
США обозначили самую большую угрозу для страны
Разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается нашим беспрецедентным приоритетом", - признала директор национальной разведки Аврил Хейнс слушаниях в Капитолии, посвященных эскалации напряженности между двумя мировыми державами.
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