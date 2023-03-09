https://news.day.az/world/1544983.html Швеция и Финляндия не выполнили обязательства по членству в НАТО перед Турцией
Швеция и Финляндия не выполнили обязательства по членству в НАТО перед Турцией
Швеция и Финляндия не выполнили обязательства перед Турцией по членству в НАТО. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az.
По данным агентства, в четверг в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча представителей Швеции, Финляндии и Турции. Две скандинавские страны приняли на себя определенные обязательства перед Анкарой, касающиеся курдских сепаратистов.
"Ситуация отличается от утверждений представителей альянса. Обязательства в основе своей не выполнены", - говорится в сообщении агентства.
Власти Турции ожидают от Швеции и Финляндии конкретных шагов.
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