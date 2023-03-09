Швеция и Финляндия не выполнили обязательства по членству в НАТО перед Турцией

Швеция и Финляндия не выполнили обязательства перед Турцией по членству в НАТО. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az.

По данным агентства, в четверг в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча представителей Швеции, Финляндии и Турции. Две скандинавские страны приняли на себя определенные обязательства перед Анкарой, касающиеся курдских сепаратистов.

"Ситуация отличается от утверждений представителей альянса. Обязательства в основе своей не выполнены", - говорится в сообщении агентства.

Власти Турции ожидают от Швеции и Финляндии конкретных шагов.