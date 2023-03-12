В Японии три человека арестованы за суши-терроризм

Полиция Японии арестовала трех человек, подозреваемых в суши-терроризме. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Все трое задержанных принадлежат к одной компании посетителей суши-ресторанов. Их подозревают в нарушении правил гигиены и общественного порядка в связи с распространившимся в последнее время флешмобом в соцсетях, в рамках которого пользователи приходят в конвейерные суши-рестораны (кайтэн-дзуси) и портят чужую еду, находящуюся в общем доступе.

Один из задержанных - 21-летний молодой человек, предположительно сделавший глоток соевого соуса из общей бутылки в ресторане кайтэн-дзуси Kura Sushi в городе Нагоя. Также полиция взяла под стражу 19-летнего юношу и 15-летнюю девушку - их подозревают в том, что они помогли выпившему из бутылки молодому человеку распространить в сети 10-секундный ролик.

Ролики, на которых жители Японии мажут слюной чужие суши или пьют из общих чашек в заведениях кайтэн-дзуси, где заказанные посетителями блюда движутся по общему конвейеру, стали набирать популярность в соцсетях в феврале. Это привело к падению числа посетителей этих ресторанов, что вызвало угрозу обрушения индустрии, оценивающейся в 740 млрд йен.