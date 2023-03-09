Истеричный Арам Габрелянов подает в суд на Армению

Отношения между армянами в Армении и армянскими диаспорами продолжают накаляться - Арам Габрелянов собрался подать в суд на Ереван, который не впустил его в страну, так как медиамагнат-провокатор находится в списке персон нон-грата.

"Не впускать в Армению армянина, тем более, имеющего второе армянское гражданство - это просто не укладывается в голове", - удивляется Габрелянов на своей странице в Facebook, передают армянские СМИ.

По его словам, он подает в суд на армянское правительство и обязательно заставит их впустить его в Армению.

"Не знаю, знает ли Пашинян, кто его прадед, но мой прадед Николай был настоятелем церкви в Татеве. И не бомжам лишать меня родины", - огрызается Арам в соцсети.

Напомним, что в Армении Габрелянов собирался прочитать лекцию в рамках "тренинга для журналистов", который организовал профессор МГИМО Виктор Согомонян. Ранее он всегда критически отзывался о действующих властях Армении.

Запрет на въезд в Армению был также запрещен Константину Затулину и Маргарите Симоньян. Соответствующее решение было принято армянским правительством.