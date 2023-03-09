https://news.day.az/world/1545035.html В Испании ликвидировали совершившую мошенничество на €4 млн группировку
В Испании ликвидировали совершившую мошенничество на €4 млн группировку
Национальная полиция Испании пресекла деятельность международной преступной группировки, которая совершила мошенничество на €4 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, в ходе операции в разных частях страны были задержаны 64 человека. Их подозревают в членстве в преступной организации, отмывании денег и махинациях.
Преступники совершали компьютерное мошенничество в отношении членов административных отделов и руководства различных компаний. Атаки осуществлялись из Нигерии, куда затем переправлялись незаконно полученные деньги.
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