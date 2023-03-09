Дети Меган Маркл и принца Гарри получили королевские титулы

Дети герцогов Сассекских - трехлетний Арчи и годовалая Лилибет - получили титулы принца и принцессы. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На официальном сайте королевской семьи Великобритании появились изменения. Теперь там говорится, что дети герцога и герцогини Сассекских отныне будут носить титулы принца и принцессы. Ранее они фигурировали на странице линии преемственности как мастер Арчи Маунтбеттен-Виндзор и мисс Лилибет Маунтбеттен-Виндзор, а с сегодняшнего дня указаны на сайте как принц Арчи Сассекский и принцесса Лилибет Сассекская.

Впервые Меган Маркл и принц Гарри объявили о новом титуле в сообщении о крещении дочери.

"Принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным Джоном Тейлором", - сказал представитель супругов.

Согласно правилам королевской семьи, дети герцога и герцогини Сассекских получили право именоваться принцем и принцессой после смерти Елизаветы II, когда их дедушка Карл III стал новым королем Великобритании.