- профессор о возможном землетрясении в Анкаре

После "катастрофы века" в Турции распространяется ложная информация о землетрясениях. Публикации в соцсетях вызывают беспокойство даже у населения областей с низкой вероятностью подземных толчков, ередает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

На картах с указанием активных линий разломов Турции, изданных Общим руководством по промысловым исследованиям и разведке, видна линия разлома, идущая от Баглыджа до Япраджига в районе Этимесгут Анкары.

Публикация, не основанная на научных данных, вызывает ощущение, что появилась неизвестная ранее линия разлома.

Профессор факультета инженерной геологии Университета Анкары Гюрол Сейитоглу отметил, что линия разлома, проходящая вдоль магистрали Япраджик - Баглыджа, была известна и раньше.

"Это образование известно нам как источник произошедших в Этимесгуте землетрясений силой 3,5 балла", - сказал он.

По словам ученого, поскольку это не основная структура, риска разрушительного землетрясения нет.

"Поэтому не нужно сеять сомнения и тревогу", - добавил профессор.