Две фуры с песком опрокинулись в кювет в Татарстане

В Татарстане два грузовика оказались в кювете, не сумев забраться в гору по заснеженной трассе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, первый самосвал покатился по склону задним ходом и завалился на бок. Через несколько минут точно таким же способом к нему присоединился еще один.

Самое интересное, что авария случилась возле строящейся дороги, куда грузовики как раз и везли песок. Так что, можно считать, что груз фактически был доставлен по назначению.