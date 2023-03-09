https://news.day.az/world/1545114.html Две фуры с песком опрокинулись в кювет в Татарстане - ВИДЕО
Две фуры с песком опрокинулись в кювет в Татарстане - ВИДЕО
В Татарстане два грузовика оказались в кювете, не сумев забраться в гору по заснеженной трассе.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, первый самосвал покатился по склону задним ходом и завалился на бок. Через несколько минут точно таким же способом к нему присоединился еще один.
Самое интересное, что авария случилась возле строящейся дороги, куда грузовики как раз и везли песок. Так что, можно считать, что груз фактически был доставлен по назначению.
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