Петр Павел вступил в должность президента Чехии

Петр Павел вступил в четверг в должность чешского президента. Торжественную церемонию инаугурации, начавшуюся в 14:00 (17:00 GMT) и проходящую в историческом Владиславском зале Пражского града, транслируют чешские сетевые телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Павел принес присягу президента на томе национальной конституции перед собравшимися во Владиславском зале депутатами обеих палат парламента Чехии. "Обещаю [хранить] верность Чешской Республике, обещаю, что буду соблюдать ее конституцию и законы", - произнес новый чешский лидер.

На торжественной церемонии присутствуют представители чешских политической, культурной и бизнес-элит. Среди них - предшественник Павела на посту главы государства Милош Земан, а также экс-президент Чехии Вацлав Клаус и вдова первого президента Чехии Вацлава Гавела - Дагмар Гавелова. После принятия присяги нового чешского лидера в его честь над Прагой прозвучали залпы артиллерийского салюта.

Затем Павел, обращаясь к собравшимся во Владиславском зале, сказал: "Вскоре я опубликую план своих действий в первые 100 дней пребывания на посту". Он особо подчеркнул, что будет активным президентом. Глава государства, в частности, призвал к снижению в республике инфляции и дефицита общественных финансов и высказался за усиление государственной социальной политики. "Мы должны помочь тем, кто не может обойтись без нашей помощи", - сказал хозяин Пражского града.