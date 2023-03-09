Вторая страна в Европе захотела купить американские танки Abrams

Румыния планирует купить американские танки Abrams. Тем самым страна может стать второй в Европе после Польши, которая решила приобрести эту технику у США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Defense News.

Согласно главе отдела вооружений Минобороны Румынии генерал-майора Теодора Инчикаша, соответствующий запрос планируется направить в парламент страны. По словам военного, американские танки были выбраны генштабом румынской армии.

Defense News со ссылкой на местные СМИ сообщает, что речь может идти о приобретении 54 единиц Abrams, который пойдут на замену устаревших танков советского производства.