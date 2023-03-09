Акции потерпевшего рекордные убытки европейского банка обрушились

В ходе торгов на Швейцарской бирже SIX Swiss Exchange в четверг, 9 марта, акции банка Credit Suisse обрушились на 6,4 процента. Позднее падение замедлилось до 5,3 процента. Ценные бумаги стоили 2,53 швейцарского франка за штуку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, распродажа началась после сообщения банка о том, что публикация годовой отчетности будет отложена. Такое решение было принято после запроса регулирующих органов США.

Ранее стало известно, что банк потерпел рекордный чистый убыток в размере 1,5 миллиарда долларов. Тяжелым ударом для Credit Suisse стал отток средств со счетов клиентов, которые начали опасаться за будущее банка. В четвертом квартале 2022-го они вывели со своих счетов суммарно почти 120 миллиардов долларов.

В целом, по итогам четвертого квартала доходы банка от торговли облигациями упали на 84 процента в годовом выражении, по акциям - на 96 процентов.