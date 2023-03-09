США приняли новые санкции в отношении Ирана и китайских компаний

В США приняли новые санкции в отношении Ирана, а также физических и юридических лиц, базирующихся в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

"Бюро по контролю за иностранными активами Минфина вводит санкции против сети из пяти компаний и одного лица за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что в списке находится "базирующаяся в КНР сеть", которая связана с отправкой "тысяч компонентов аэрокосмической промышленности".