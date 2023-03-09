Дельтаплан рухнул на дом в Подмосковье

В Звенигороде дельтаплан упал на одноэтажный дом в микрорайоне Река-река.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на нем находилось два человека.

"Дельтаплан упал примерно в 400 метрах от КПП", - рассказал источник РЕН ТВ.

В настоящее время на место выехали службы реагирования.