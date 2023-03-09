https://news.day.az/world/1545163.html Дельтаплан рухнул на дом в Подмосковье
Дельтаплан рухнул на дом в Подмосковье
В Звенигороде дельтаплан упал на одноэтажный дом в микрорайоне Река-река.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на нем находилось два человека.
"Дельтаплан упал примерно в 400 метрах от КПП", - рассказал источник РЕН ТВ.
В настоящее время на место выехали службы реагирования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре