Легковушка на огромной скорости сбила 12-летнего школьника в Бурятии

В Бурятии врачи сейчас борются за жизнь 12-летнего мальчика, который попал под машину. Школьник стоял на автобусной остановке, когда в него на огромной скорости влетела легковушка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, также водитель протаранил еще два автомобиля. За рулем оказался 16-летний юноша. Он без спроса взял машину своей тети и поехал в школу, но в результате потерял управление.

Виновника ДТП уже опрашивают следователи. Пострадавшего доставили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.