Турция назвала условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

В Турции назвали выполнение меморандума условием ратификации Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Анкара согласна ратифицировать договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО только в случае выполнения трехстороннего меморандума, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.