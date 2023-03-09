Турция назвала условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО
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В Турции назвали выполнение меморандума условием ратификации Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Анкара согласна ратифицировать договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО только в случае выполнения трехстороннего меморандума, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.