https://news.day.az/world/1545173.html Турция назвала условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО
Турция назвала условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО
В Турции назвали выполнение меморандума условием ратификации Швеции и Финляндии в НАТО.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Анкара согласна ратифицировать договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО только в случае выполнения трехстороннего меморандума, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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