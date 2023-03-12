Трамп выпустит книгу с личными письмами первых лиц

Бывший президент США Дональд Трамп готовит к изданию свою новую книгу, пишет The Hill. По информации портала, это будет сборник личных писем политика и бизнесмена от различных известных личностей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, книга получит название "Письма к Трампу" и будет включать частную переписку с принцессой Дианой, лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, бывшем госсекретарем США Хиллари Клинтон, телеведущей Опрой Уинфри, экс-президентом США Ричардом Никсоном и многими другими знаменитостями. The Hill указывает, что она была составлена политиком лично и будет продаваться по цене от $99.

При этом за $399 покупатели "Письма к Трампу" смогут получить экземпляр с подписью политика. Сама книга, помимо его личной переписки, будет включать комментарии со стороны экс-президента США.