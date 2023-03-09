В Грузии освободили всех задержанных за административные нарушения участников акций

Все задержанные в Тбилиси за административные нарушения участники акций протеста освобождены, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что в Грузии продолжаются акции протеста против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах".