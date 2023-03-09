https://news.day.az/world/1545183.html Турция отметила позитивные шаги Швеции и Финляндии, необходимые для вступления в НАТО
Турция отметила позитивные шаги Швеции и Финляндии, необходимые для вступления в НАТО
Швеция и Финляндия делают позитивные шаги в рамках выполнения трехстороннего меморандума, необходимого для их вступления в НАТО, заявил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Мы ждем только полного выполнения трехстороннего соглашения. Они предпринимают позитивные шаги в этом направлении. Мы будем продолжать следить за этим процессом", - приводит его слова телеканал ТRТ.
По словам представителя Эрдогана, "скорость и принципы принятия Швеции и Финлядии [в НАТО] совместно или раздельно будут зависеть от предпринятых ими шагов".
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