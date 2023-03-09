Стрельба в Тель-Авиве, есть раненые

Стрельба произошла в четверг вечером возле кафе на одной из улиц Тель-Авива.

Как сообщила газета "Джерузалем пост", не менее трех человек получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Согласно предварительной информации, нападавших было двое. Один из них нейтрализован, второй, вероятно, скрылся с места происшествия. Полиция начала розыскные мероприятия.