https://news.day.az/world/1545190.html Стрельба в Тель-Авиве, есть раненые - ВИДЕО
Стрельба в Тель-Авиве, есть раненые - ВИДЕО
Стрельба произошла в четверг вечером возле кафе на одной из улиц Тель-Авива.
Как сообщила газета "Джерузалем пост", не менее трех человек получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По сведениям издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Согласно предварительной информации, нападавших было двое. Один из них нейтрализован, второй, вероятно, скрылся с места происшествия. Полиция начала розыскные мероприятия.
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