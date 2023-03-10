Правящая партия Грузии назначила дату голосования против акта об иноагентах

Парламентское большинство Грузии на заседании в пятницу проголосует во втором чтении против законопроекта об иностранных агентах.

Об этом в четверг в эфире телеканала IMEDI сообщил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы нашли такой юридический выход: юридический комитет написал спикеру парламента, что не будет рассматривать этот законопроект, так как авторы против его рассмотрения. И так как заседание комитета не будет обязательным и вопрос будет направлен прямо в бюро, а оно может вынести на пленарную сессию, это позволило юридически на той же неделе провести пленарное заседание, и то решение, о котором объявили сегодня, будет реализовано", - сообщил Мдинарадзе.

Он пояснил, что по правилам законопроект, который в четверг "Грузинская мечта" решила отозвать, нельзя рассматривать на той же пленарной неделе, на которой инициатива была принята в первом чтении, так как документ выносится далее на рассмотрение комитета. Но во избежание спекуляций о том, что власти могут не сдержать обещание, данное на словах, был найден выход - юридический комитет отказывается от рассмотрения законопроекта, проголосовать можно будет против него уже в пятницу.

Ранее в четверг парламент Грузии назначил заседания бюро и пленарную сессию на пятницу, несмотря на то что ранее пленарные заседания были отменены 9 и 10 марта из-за ущерба, который был нанесен зданию во время беспорядков на митингах 7 и 8 марта.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Участники обоих митингов были разогнаны глубокой ночью силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов были задержаны более 130 человек.