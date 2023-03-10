Пентагон назвал лучший способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Администрация США по-прежнему считает, что дипломатия является самым лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы по-прежнему считаем, что дипломатия является лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Но, как неоднократно повторял президент [США Джо] Байден, Соединенные Штаты не позволят Ирану получить ядерное оружие", - сказал шеф Пентагона.

Комментируя утверждения об обогащении Ираном урана до 84%, Остин подчеркнул: "Это еще один пример опасного продвижения Ирана в ядерной сфере. И я, конечно, глубоко озабочен"."Президент Байден выступает за то, чтобы мы рассмотрели все возможности в сфере дипломатии для ограничения прогресса Ирана в этой опасной области", - добавил Остин.