https://news.day.az/world/1545197.html Стрельба в Гамбурге - есть погибшие
Стрельба в Гамбурге - есть погибшие
Как минимум шесть человек погибли, несколько получили ранения в четверг вечером вследствие стрельбы в Гамбурге.
Об этом сообщило издание Hamburger Morgenpost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его информации, инцидент произошел около 21:00 по местному времени в городском районе Альстердорф. Обстоятельства случившегося пока не известны. Как уточнило издание, преступникам, открывшим огонь, удалось скрыться с места ЧП.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре