Стрельба в Гамбурге

Как минимум шесть человек погибли, несколько получили ранения в четверг вечером вследствие стрельбы в Гамбурге.

Об этом сообщило издание Hamburger Morgenpost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, инцидент произошел около 21:00 по местному времени в городском районе Альстердорф. Обстоятельства случившегося пока не известны. Как уточнило издание, преступникам, открывшим огонь, удалось скрыться с места ЧП.